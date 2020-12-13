تراند اليوم : “محمود حميدة”.. بيتباهي أنة بتاع ستات

الفنان محمود حميدة يعلق علي سؤال طريف وجه له من آحدى المتابعين والمعجبين.

ومن خلال فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي Facebook رد محمود حميدة على سؤال :”بيقولوا عليك عكس شخصيتك وانك بتاع ستات هل ده حقيقي! “.

وقال حميدة مازحاً:”انا عايز اعرف الي بيسأل السؤال ده ذكر ولا أنثي اصل لو ذكر هو المقروض الراجل يكون ايه مش بتاع ستات؟، الا بقى لو انت بتدور علي فضايح دي حاجة تانية”.

وعُرض للفنان محمود حميدة مؤخرًا مسلسل “لما كنا صغيرين” بطولة الفنان خالد النبوي، الفنانة نسرين أمين والفنانة ريهام حجاج، تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي.