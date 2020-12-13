تراند اليوم : أشرف زكى يكشف سبب تأجيل التحقيق مع الفنان المتهم بالتطبيع- شاهد

الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، سبب تأجيل التحقيق مع الفنان المتهم بالتطبيع.

وخلال لقائه في برنامج “أسرار النجوم” من تقديم إنجي علي عبر إذاعة وقناة نجوم F.M، قال إن التحقيق كان من المقرر أن يتم قبل 3 أيام، لكن بسبب انتخابات مجلس النواب وأن كل المستشارين منتدبين ومشغولين هذه الأيام، تم تأجيله.

وأكد زكي أن التحقيق ليس معناه الإدانة قد يكون رجلا بريئا أو مدانا، مشيرا إلى أن المشكلة أصبحت رأي عام، وأن التحقيق سيكون مع مستشارين من مجلس الدولة ولجنة هو لن يكون فيها.

وعن بيان النقابة وإيقافه قال إنه كان عليهم الرد على غضب الشارع المصري والعربي، وفي النهاية سيتم إعلان نتيجة التحقيق.

كانت نقابة المهن التمثيلية أصدرت قرارا بإحالة الفنان المتهم بالتطبيع للتحقيق على خلفية الصور المنتشرة له برفقة مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين.

وكان من المقرر أن يتم التحقيق في الأسبوع الاول من ديسمبر.

