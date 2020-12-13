شكرا لقرائتكم خبر عن شاروخان يتبرع بـ 500 جرعة من عقار ريمديسيفير لعلاج المصابين بكورونا والان مع التفاصيل

الأحد 13 ديسمبر 2020 ذكرت تقارير اليوم الأحد أن إحدى المنظمات الخيرية التي يمتلكها الممثل الهندي شاروخان قامت بالتبرع بـ 500 جرعة من عقار ريمديسيفير لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

وأفادت صحيفة تايمز أوف انديا أن وزير الصحة في نيودلهي ساتيندار قدم الشكر لشاروخان على هذا العمل. وقال شاروخان" سوف نتغلب على هذه الأزمة إذا استمررنا في الحفاظ على جبهتنا موحدة". وأضاف" أنا وفريقي مستعدون للمساعدة في المستقبل أيضا". وعلى الصعيد الفني، بدأ شاروخان في تصوير فيلمه القادم" باثان"، الذي يشاركه في بطولته كل من الممثلة ديبيكا بادكون والممثل جون إبراهام.

كانت هذه تفاصيل خبر شاروخان يتبرع بـ 500 جرعة من عقار ريمديسيفير لعلاج المصابين بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.