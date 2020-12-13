والدة حلا الترك تناشد أحلام بعد صدور حكم بالسجن عليها!

متابعة بتجـــــــــرد: كشفت منى السابر والدة حلا الترك عن أن التسجيل الصوتي المسجل الذي تم تسريبه عبر مواقع التواصل الاجتماعي كانت قد أرسلته لابنتها بعد صدور حكم المحكمة عليها.

وقالت السابر من خلال فيديو نشرته عبر خاصية اللايف في حسابها في انستغرام إن التسجيل الصوتي كان مجرد زلة لسان بعد صدور حكم قضائي قاسٍ عليها بالسجن سنة كاملة مع وقف التنفيذ، بسبب عدم سدادها مبلغاً مالياً لابنتها بقيمة 20 ألف دينار بحريني، كانت قد استلفته سابقاً بسبب ظروفها المالية الصعبة.

وأشارت السابر إلى أنها تعرضت للظلم بشكل كبير من عائلة زوجها السابق وخاصة أنها حُرمت من أطفالها، مؤكدةً أنها تعاني صعوبات مالية ولا تستطيع سداد المبلغ المالي.

وبكت السابر من شدة تأثرها موجهة رسالة لجدة أحفادها متسائلة عن سبب هذا الهجوم الكبير والحرب عليها، وناشدت السابر النجمة الإماراتية أحلام طالبةً منها التدخل لحل خلافها مع ابنتها حلا لوقف حكم السجن عليها، مؤكدةً أنها مستعدة لسداد المبلغ كاملاً لحلا.

وقبل عدة أيام، أثيرت حالة من الجدل بعد تسريب تسجيل صوتي لوالدة الفنانة البحرينية حلا الترك وهي تهدد ابنتها بفضحها وفضح والدها المنتج البحريني محمد الترك وجدتها على الملأ وذلك بعد أن أقدمت حلا على رفع قضية ضدها بتهمة سوء استغلال أموالها.