عاصي الحلاني ونجله “الأفضل” في مهرجان “نجم العرب”

متابعة بتجـــــــــرد: أُقيمت مساء السبت فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان نجم العرب في أحد فنادق العاصمة المصرية القاهرة.

ووفقاً لتصويت الجمهور، حصد النجم عاصي الحلاني جائزة أفضل مطرب عربي، بينما نال نجله الوليد الحلاني جائزة أفضل مطرب صاعد، ومدير أعماله شريف ضياء جائزة أفضل مدير أعمال في الوطن العربي.

وحمل عاصي الحلاني خلال كلمته التي ألقاها رسالة محبة وشكر من الشعب اللبناني إلى الشعب المصري، لوقوفه معه خلال الأزمات التي شهدها في الفترة الأخيرة، مؤكداً أن مصر ولبنان يعيشان بقلب واحد.

وأكد “الحلاني” أن تكريمه لم يأتِ من فراغ، لكن نتيجة جهد كبير ومتواصل.

وكان عاصي الحلاني، قد أحيا حفلاً غنائياً ضمن حفلات الدورة التاسعة والعشرين لمهرجان الموسيقى العربية، والتي أقيمت فعالياتها خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، كما أهدى الحلاني الشعب المصري فيديو كليب أغنية جديدة حملت اسم “أيوة يا مصريين” التي طرحها تزامناً من الاحتفالات بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وفي شهر تموز الماضي، طرح عاصي الحلاني فيديو كليب أغنية جديدة بعنوان “رجعتيني لبدايتي” عبر “يوتيوب”، من كلمات عبير أبو إسماعيل وألحان حسان عيسى.

أما نجله الوليد، فكان آخر أعماله فيديو كليب بعنوان “قالتلي” من كلمات وألحان عاصي الحلاني، وتوزيع طوني سابا، وأشرف على إخراج الكليب أحمد المنجد.