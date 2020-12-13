صور... تكريم يسرا وحكيم وخالد النبوي في مهرجان نجم العرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهد مهرجان نجم العرب، الذي أقيم مساء السبت بأحد الفنادق الكبرى بالعاصمة المصرية القاهرة، تكريم عدد كبير من نجوم الفن.

وكرم المهرجان عددا من نجوم السينما والدراما والغناء والإعلام في مصر، الذين قدموا أعمالا مميزة في 2020، وذلك بناء على استفتاء واختيارات الجمهور.

وضمت قائمة المكرمين النجمة المصرية يسرا، المطرب اللبناني عاصي الحلاني، والفنان المصري حكيم.





كما ضمت شيري عادل، حنان مطاوع، زينه، رامي صبري، هنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح.





وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور المهرجان بينهم إيمان العاصي، هشام ماجد، شيكو، أمير طعيمة، محمد نور، سامح حسين، إنجي المقدم، أحمد زاهر، سامح عبدالعزيز، هنا الزاهد، محمد عبدالرحمن، المطرب رامي جمال وزوجته الإعلامية دعاء عامر، والإعلامي عمرو عبد الحميد.

ومنح المهرجان في دورته الخامسة، الفنان خالد النبوي والفنان أحمد زاهر جائزة أحسن ممثل لعام 2020، كما حصلت الفنانة إنجي المقدم على جائزة أفضل ممثلة دور ثاني.

وحصل النجم محمد عبدالرحمن على جائزة أفضل ممثل كوميدي عن فيلم "الخطة العايمة".



