سمير غانم يكشف تفاصيل زواجه 3 مرات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الفنان المصري سمير غانم، عن زواجه مرتين، قبل زواجه الثالث والأخير من الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز.

وقال غانم خلال حواره التليفزيوني، لبرنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة "DMC" المصرية، إنه تزوج في بداية حياته من فتاة صومالية، بعد أن تعرف عليها في حفلة، ولم يستمر هذا الزواج أكثر من شهرين.



وأضاف أن الزواج الثاني تم بشكل كوميدي، أثناء سهرة مع أصدقائه، وبعد أسبوع واحد حدث الانفصال.

وتابع سمير غانم أن الزوجة الثالثة هي الفنانة دلال عبدالعزيز، وبدأ يشعر بعاطفة الحب نحوها، عندما توفي شقيقه ووقفت بجانبه، مشيرا إلى أنها وافقت على الزواج على الرغم من أنه يكبرها بـ20 عاما.





واستكمل الفنان سمير غانم حديثه عن عائلته موضحا أن ابنته دنيا تشبهه من حيث التفكير، أما ابنته إيمي فتشبهه هو وأمها دلال عبدالعزيز، وتفكيرها خليط بينهما.

وقال غانم خلال الحوار إنه وافق على الفور عندما تقدم الإعلامي المصري رامي رضوان لطلب الزواج من ابنته دنيا، أما الممثل المصري حسن الرداد عندما تقدم للزواج من إيمي فقد استغرق بعض الوقت للموافقة عليه، لأن إيمى كانت مترددة بعض الشيء.





وأكد أنه لا يلتقي حسن الرداد كثيرا بسبب انشغاله في عمله بجانب مرض والدته التي يلازمها طوال الوقت.

يذكر أن سمير غانم من مواليد 15 يناير 1937، وتخرج في كلية الزراعة، وبدأت مسيرته الفنية عندما أسس مع الضيف أحمد وجورج سيدهم فرقة ثلاثي أضواء المسرح.