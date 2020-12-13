شكرا لقرائتكم خبر عن BTS يقدم "ريميكس احتفالى" لأغنية "Dynamite" قبل الكريسماس.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استثمارا لنجاح أغنية " Dynamite " التى أبهر بها الفريق الكورى BTS العالم و حققت سلسلة طويلة من النجاحات إضافة الى ترشيح الفريق لجائزة أفضل أداء Pop Duo / Group Performance فى حفل توزيع جوائز Grammys لعام 2021 ، أطلق BTS نسخة "ريميكس" جديد للأغنية . وقام الفريق الشهير بإضفاء تغيير واضح على على الاغنية ليجعلوها مناسبة تماما لأحتفالات الكريسماس ، حيث ظهروا باجواء مذهلة بحفل عيد الميلاد الخاصة بهم. وحصد الـ Holiday Remix الخاص بأغنية " Dynamite " أكثر من 7.5 مليون مشاهدة على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب"، إضافة الى تحقيقه 1.8 مليون LIKES . يذكر أن الفريق الكورى BTS واحد من إيقونات الغناء فى العالم خلال عام 2020 وذلك بعد تحقيقه سلسلة من الإنجازات عجز العديد من نجوم الغناء العالمين عن الوصول إليها، حتى أن أصبحت الأرقام القياسية التى يحققها الفريقة بمثابة مفاجأة للملايين، حيث إنها لم تخطر على بال، ففى سبتمبر، تمت دعوة فرقة BTS لموسيقى البوب الكورية الجنوبية للمرة الثانية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإلقاء خطاب، حيث تم تصوير أعضاء الفريق الغنائى السبعة من موطنهم فى سيول، ونقلوا رسالة صادقة تشجع الشباب فى جميع أنحاء العالم على عدم السماح لأحداث عام 2020، وعلى وجه الخصوص، جائحة كورونا " COVID-19 " التى تهدد العالم بفقدان الأمل فى مستقبلهم. 1

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