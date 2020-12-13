بالصور| تكريم يسرا والحلاني ونجوم الفن في "نجم العرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شهد مهرجان "نجم العرب" الذي أقيم مساء أمس السبت تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ممن تميزوا بأعمالهم في عام ٢٠٢٠ وذلك داخل فندق الماسة.

كان ضمن المكرمين يسرا، عاصي الحلاني ونجله الفنان الشاب الوليد، حكيم، شيري عادل، حنان مطاوع، زينة، رامي صبري، أحمد زاهر ة، الإعلامية دعاء عامر، المخرج سامح عبدالعزيز، بيومي فؤاد، هنا الزاهد، شيكو، هشام ماجد، هنادي مهنا، أحمد خالد صالح.

كما شهد الحفل تكريم: حنان مطاوع، المخرجة شيرين عادل، إنجي المقدم، رامي جمال، المنتج ليد منصور ومهندسة الديكور رباب إبراهيم، المخرج وائل إحسان، أحمد حاتم.