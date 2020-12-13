إسراء طاهر أفضل منتج تنفيذي في مهرجان نجم العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حصلت المنتجة المنفذة إسراء طاهر على جائزة أفضل منتج تنفيذي عن تنفيذها مسلسلي خيانة عهد وبـ100 وش، وذلك في مهرجان نجم العرب.

"نجم العرب" المهرجان السنوي لمجلة What Happens، يكرم نجوم الفن باستفتاء الجمهور الخليجي والعربي وباستثناء الجمهور المصري، وذلك لتكريم كل فنان يحقق نجاح خارج مصر وعلى مستوى الوطن العربي.

تدور أحداث مسلسل بـ100 وش حول أفراد مجموعة الاحتيال، بقيادة عمر (آسر ياسين)، وسكر (نيللي كريم)، بالاشتراك مع حمادة (إسلام ابراهيم)، وماجي (علا رشدى)، ومن ثم توزيع أدوار النصب على كل واحد منهم داخل كل عملية، لضمان نجاحها، دون اثارة الشكوك حولهم.

المسلسل من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي وإخراج كاملة أبوذكري وبطولة الفنانة نيللي كريم وآسر ياسين ومصطفى درويش وإسلام درويش وشريف دسوقي وعلا رشدي ودنيا ماهر ومحمد عبدالعظيم وزينب غريب وسلوي خطاب وحنان يوسف وصدقي صخر ولؤي عمران ومن إنتاج العدل جروب.

مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد والمسلسل إنتاج شركة العدل جروب.