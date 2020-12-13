جد أحمد السقا و"بائع الملبن".. 14 معلومة عن عبده السروجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تحل علينا اليوم الأحد ذكرى وفاة المطرب الشعبي عبده السروجي، إذ رحل عن عالمنا في 13 ديسمبر من العام 1987.

ويرصد "الخليج 365" في السطور التالية أبرز المعلومات عن عبده السروجي:-

- اسمه الحقيقي حافظ أحمد حسن.

- من مواليد القاهرة في 15 مارس 1911 بمنطقة قلعة الكبش.

- بدايته كانت من خلال ممارسة الغناء في الأفراح بالإضافة لعمله كمتعهد توزيع صحف.

- تغيّرت حياته بعدما سمع إعلان في الإذاعة يطلب مطربين جدد، فتقدّم للاختبارات التي فتحت له أبواب المجد.

- سرعان ما حقق شهرة كبيرة، تلك الشهرة جعلت أم كلثوم تستعين به ليغني ضمن أحداث فيلم "وداد" أغنية "على بلد المحبوب وديني" عام 1936.

- ونظرا لإعجاب كوكب الشرق باللحن الذي قدّمه رياض السنباطي لعبده السروجي في فيلمها، قامت بعدها بتسجيل الأغنية التي اشتهرت من خلال صوت الست.

- وغنى عبده السروجي عبر شاشة السينما المصرية في أفلام أخرى منها: "ملكة المسارح، يا مؤمنين بالله، أحلام الحب، بين نارين، على مسرح الحياة، من الجاني، حب من السماء، وادي النجوم، حياة الظلام" وغيرها.

- آخر الأعمال التي قدّم بها بعض الأغنيات فيلم "نجف" مع تحية كاريوكا عام 1946.

- من أشهر أغانيه "غريب الدار، بكت في إيديا الشموع، غنيت على عودي، النهاردة العيد عيد علينا سعيد، مسحراتي، الفجر لاح والطير غنى، يا نيل هدية" وغيرها.

- عاش حياته في مسكنه بحي عابدين بالقاهرة، حسب "كنوز ماسبيرو".

- غنى في أوبريت "الليلة الكبيرة" للكبار صلاح جاهين وسيد مكاوي وصلاح السقا، وقدّم دور "بائع الملبن" في المولد.

- هو جد الفنان الشاب أحمد السقا لأمه، وسبق أن غنى له السقا قبل سنوات "غريب الدار" حينما حلّ ضيفا في برنامج "صولا".

- وحسب موقع الهيئة الوطنية للإعلام، فقد ابتعد عبده السروجي عن الإذاعة لفترة كبيرة وحتى وفاته في 13 ديسمبر 1987.

- وفي العام 2018؛ أحيا أحمد السقا ذكرى وفاة جده عبده السروجي، وقال عبر حسابه على "تويتر": "الله يرحمك يا جدي، عبده السروجي أول من غنى (بلد المحبوب) و(غريب الدار)، وإذا بحثتم عن تاريخه تجدوا المزيد.. هو من غنى لفلسطين أغنية تعد من الروائع اسمها (الله يصونك يا فلسطين)، عبده السروجي جدي ولي الفخر".