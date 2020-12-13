"مش هقلع هدومي عشان أمثل والعري ليس إغراء".. 10 أجرأ تصريحات لـ رولا محمود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

منذ إعلان إصابتها بكورونا في 24 مارس الماضي، وتختفي الفنانة رولا محمود المقيمة في بريطانيا منذ سنوات، ما جعل البعض يتساءل حول سر اختفائها، وهل توفيت نتيجة إصابتها بالفيروس أم مازالت على قيد الحياة.

وأجرت رولا حوارا صحفيا في يوليو 2008، أدلت خلاله بعدة تصريحات جريئة كما عُرف عنها، ومنها:-

- رولا الإنسانة معذبة لأن حياتي لا تنفصل عن فني.

- أصبت بانزلاق غضروفي بسبب فيلم "معالي الوزير" نتيجة زيادة الوزن في فترة وجيزة، وهى الزيادة التي لم يتحملها عمودي الفقري.

- لن أسمح لنفسي أن أقلع هدومي لأمثل.

- لم أفعل شيئا فيما قدمته أكثر مما فعلت نجمات كبيرات في تاريخ السينما المصرية.

- عندما قدّمت (مواطن ومخبر وحرامي) لم أكن أفكر في الإغراء.

- عندما اطلعت على آراء الجمهور بعد تقديم الفيلم، يومها ظللت أبكي وحبست نفسي في غرفتي بعيدا عن الجميع، لأنها كانت آراء قاسية.

- عندما سيرى الناس ما سأقدمه فيما بعد سيعرفون أنني أريد أن أمثل فعلا، وليس أن أقدّم نوعية معينة من الأدوار لمجرد الإغراء.

- الإغراء أبدا لم يكن عريا، والعري ليس إغراء.. فالإغراء إيحاء.. صوت.. نظرة عين.. الإغراء معايشة.

- طالما أنا ممثلة إذا كان هناك مشهد في صميم الدور به إغراء سأقدمه، وإذا كانت عشرة مشاهد سأقدمها طالما ستخدم الدور والشخصية التي أقدمها.

- اندهشت حينما صورتني بعض وسائل الإعلام بأني "صاحبة أجرأ مشهد إغراء في السينما المصرية المعاصرة خلال الخمسة عشر عاماً الماضية"، وفي استطلاع رأي أجرته إحدى شركات الميديا حول أهم خمسين نجمة إغراء في السينما المصرية، وضعوا اسمي قبل مريم فخر الدين ومنة شلبي وليلى علوي.. وكنت أتمنى أن يكون هذا الاستطلاع حول التمثيل والأداء وليس الشكل والإغراء، لأن الشكل أصبح سهلا، ويمكن ببساطة إجراء عملية تجميل لمعالجة أي شيء، وللحصول على أي شكل.

وأعلنت رولا محمود إصابتها بكورونا في مارس الماضي، وكتبت في تغريدة عبر "تويتر": "مساكم صحة وعافية، للأسف حالتي من سيء إلى أسوأ، أنا أصبت بالفيروس رغم اتخاذي جميع الاحتياطات اللازمة، وللأسف النظام الصحي هنا حاليا مفعم بحالات كثيرة، ولا أعلم إذا كانوا حتى مستعدين لعلاجي، دعاؤكم أكيد هيساعدني"، ومنذ هذا الإعلان وتختفي رولا في ظروف غامضة.

رولا محمود هي فنانة مصرية ولدت في الكويت في 13 فبراير 1977، وبدأت حياتها الفنية في فيلم "الساحر" مع النجم الراحل محمود عبدالعزيز عام 2001، ولفتت الأنظار إليها في فيلم "مواطن ومخبر وحرامي"، وتقيم في لندن منذ سنوات، وآخر أعمالها مسلسل "كيد النسا" عام 2011.