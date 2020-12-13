بالفيديو: بعد ساعات من الألم.. هذا ما عثر عليه في أذن رجل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 ديسمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ 6 دقائق

آخر تحديث: 13 - ديسمبر - 2020 10:01 صباحًا

هذا ما عثر عليه في أذن رجل

أصيب رجل بالدهشة بعد أن عرف أن سبب معاناته لنحو 12 ساعة من الألم والحكة المتواصلين في أذنه، كان صرصورا تسلل إلى قناة الأذن.

وفي الواقعة التي شهدتها مقاطعة باتانغاس في الفلبين، كان ليو أوريندين (39 عاما) ينوي الذهاب إلى فراشه للحصول على قسط من الراحة بعد عمل طويل، إلا أنه استيقظ من نومه من شدة الألم في أذنه.

ورغم شعوره بشيء يخدش أذنه من الداخل، رفض ليو الذهاب إلى المستشفى خوفا من التقاط عدوى فيروس كورونا المستجد، فيما اتصلت زوجته بابن عمه طلبا للمساعدة، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.