أحمد شامي يكشف عن حلمه في مرحلة الطفولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان أحمد شامي عن حلمه في مرحلة الطفولة.

نشر "شامي" صورة تجمعه بفريق "واما"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق :" أحلي حاجة في الدنيا انك تحقق ولو جزء من اللي كنت بتحلم بيه من و أنت صغير ... دايماً كنت بقول لأصحابي في إبتدائي إني هعمل فرقة واغني لما اكبر لسه في حلم شغال عليه و أحلام لسه هبدأ فيها .... اوعى تبطل تحلم وتحقق مهما الحلم اتأخر".

وشارك شامي مؤخرًا في مسلسل "أسود فاتح"، بطولة هيفاء وهبي، معتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.