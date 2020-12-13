“جوجل” العالمية تحتفي بموسيقى “لايف ستايلز ستوديوز”.. نقطة مضيئة في العام 2020

متابعة بتجــــــــــرد: مع قرب انتهاء العام 2020 هنأت شركة “جوجل – Google” العالمية، شركة “لايف ستايلز ستوديوز” على المحتوى الموسيقي الذي قدّمته طيلة العام.

وجاء في برقية التهنئة التي تلقتها “لايف ستايلز ستوديز” من إدارة موقع “جوجل” التالي: “الموسيقى التي قدّمتها لايف ستايلز ستوديوز رافقتنا طيلة العام! عام 2020 خرج عن المألوف بأحداثه لكن الشركة لم تفوّت أي إيقاع بعدما قدّمت 122 دقيقة من الموسيقى، ونجحت بإبقاء المعجبين على مدار السنة في حالة تأهب لكل جديد يصدر عنها”.

وأضافت “جوجل”: “من أول تحميل (فيديو) للشركة حتى الآن، داس المعجبون على زر الإعجاب أكثر من 2.3 مليون مرة! وألهمت الشركة الشريحة الأكبر من الجمهور فجمعت 397.621 تعليقًا و 4 ملايين مشاركة لفيديوهاتها”.

واختتمت “جوجل” البرقية بالقول: “مع 297,343 مشترك جديد و 98.8 مليون مشاهدة، نستطيع القول أن المحتوى الخاص بشركة لايف ستايلز ستوديوز كان أحد النقاط المضيئة في هذا العام”.

ويأتي هذا التكريم العالمي لشركة “لايف ستايلز ستوديوز” باعتبارها أفضل شركة انتاج عن دورها الرائد في عالم الفن حيث تنتج لفنانين من مختلف الدول العربية من مصريين، لبنانيين، خليجيين، مغربيين، جزائريين وغيرهم، كما أنها تدعم صناعة الموسيقى في العالم العربي بطاقة غير اعتيادية لناحية غزارة الإنتاج.