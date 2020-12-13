شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور تبدأ تصوير "ليلة عيد" بعد رقصتها فى ختام مهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الفنانة ريهام عبد الغفور تحضيرات شخصيتها فيلم "ليلة عيد" بطولة النجمة يسرا، لبدء التصوير الأيام المقبلة، والذى تدور أحداثه حول 6 بطلات، ولكل بطلة حكاية مختلفة تدور حول ليلة العيد، ويناقش قهر المرأة فى المتجمع، ومن اخراج سامح عبد العزيز، والفيلم بطولة غادة عادل وسميحة أيوب وصابرين وسيد رجب ومحمد لطفى.

وفيلم "ليلة العيد" يتحدث عن قهر المرأة بشكل عام، وتدور أحداثه في يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد، ويستعرض العديد من جوانب القهر الذي تقع على المرأة، عبر عدة مراحل منها الطفولة والشباب.

ولفتت الفنانة ريهام عبد الغفور، الأنظار بعد رقصها بالفستان الذي ترتديه علي السجادة الحمراء فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 42، الذي اقيم الخميس الماضي.