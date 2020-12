شكرا لقرائتكم خبر عن ديزني تطرح Encanto فى نوفمبر 2021.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع hollywoodreporter أن Walt Disney Animation Studios قررت طرح فيلم Encanto 24 نوفمبر 2021، وسيكون الفيلم الطويل رقم 60 للشركة، وهو فيلم كرتوني موسيقي كوميدي جديد.

وكانت ديزني نشرت تريلر الفيلم على توتير وعلقت عليه بـ"يأخذك فيلم Encanto إلى كولومبيا، حيث تعيش عائلة سحرية في منزل سحرى". الفيلم من إخراج بايرون هوارد وجاريد بوش، ويشارك بالتأليف والإخراج تشاريز كاسترو سميث، وسيتم تأليف الموسيقى من قبل لين مانويل ميراندا الشهير بعمله على Hamilton و Moana".

وكانت شركة ديزنى حددت موعد طرح فيلمها المنتظر لعشاق الأنيميشن Raya And The Last Dragon حيث نشرت صورة البوستر الرسمى له عبر حسابها على موقع إنستجرام، وكتبت أن الفيلم سيتم طرحه فى الخامس من شهر مارس العام القادم 2021، على ألا يقتصر عرض الفيلم فى دور العرض فقط، وإنما سيتم عرضه على منصة ديزنى بالتزامن مع السينمات.