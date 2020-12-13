وفاة أسطورة موسيقى الريف تشارلي برايد بسبب مضاعفات الكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - توفي أسطورة موسيقى الريف تشارلي برايد، في دالاس، تكساس عن عمر ناهز 86 عامًا، بسبب مضاعفات كوفيد 19.

وبدأ مسيرته المهنية في الستينيات، في ذروة حركة الحقوق المدنية وأصبح برايد أول رجل أسود يغزو شهرة موسيقى الريف.

وأصبح الفنان الأكثر مبيعًا لـ RCA Records منذ إلفيس بريسلي.

وحصل برايد علي جوائز عديدة منها جائزة موسيقى الريف للعام في عام 1971، و 1973 و 1974 وتمت دعوته عام 1993 للانضمام إلى جراند أوبري، ليصبح واحد من ثلاثة سود فقط ضمن أعضاء جراند أوبر.