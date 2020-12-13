هاريسون فورد يكمل مسيرة إنديانا جونز بجزء خامس

الأحد 13 ديسمبر 2020

يعود هاريسون فورد (78 عاما) بدور إنديانا جونز في الجزء الخامس والأخير من مغامرات عالم الآثار الشهير المزمع عرضه في السينما عام 2022.



وقالت رئيسة "لوكاس فيلم"، كاثلين كينيدي، خلال مؤتمر صحفي نظمته "ديزني" لمستثمريها: "نحن في مرحلة ما قبل الإنتاج للجزء المقبل والأخير من إنديانا جونز، وبطبيعة الحال سيعود +إندي+ (تصغير إنديانا) شخصيا، أي هاريسون فورد، لاستكمال رحلة هذه الشخصية الأسطورية".

وخلافا للأجزاء السابقة، لن يتولى ستيفن سبيلبرج أي دور خلف الكاميرا بعدما كان مقررا توليه إخراج الفيلم قبل الاكتفاء بإسناد مهمة إنتاجية إليه.

وسيخرج العمل جيمس مانجولد (مخرج فيلم "لوجان")، وفق كاثلين كينيدي.

ومن المقرر البدء بتصوير الفيلم في ربيع 2021 على أن يبدأ عرضه في تموز/يوليو 2022.

وكان هاريسون فورد قد أدى دور إنديانا جونز للمرة الأولى سنة 1981 في فيلم "رايدرز أوف ذي لوست آرك" بإدارة المخرج ستيفن سبيلبرج.

وحقق العمل نجاحا عالميا وأعقبه جزءان آخران لم يقلا شعبية، وهما "إنديانا جونز أند ذي تمبل أوف دوم" (1984) و"إنديانا جونز أند ذي لاست كروزايد" (1989) مع الممثل الراحل شون كونري بدور والد عالم الآثار.

وأدى هاريسون فورد أيضا بطولة الجزء الرابع بعنوان "إنديانا جونز أند كيندوم أوف ذي كريستال سكال"، وهو عمل نجح على شباك التذاكر لكنه أثار خيبة لدى النقاد وجزء من محبي السلسلة.

وقد جرى الإعلان منذ 2016 عن الجزء الخامس والأخير من السلسلة مع موعد أول لعرضه في 2019، لكن المشروع تأخر مرات عدة بسبب خلافات بين المنتجين وكتاب السيناريو وستيفن سبيلبرج، ثم أخيرا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، التي عطّلت عجلة الإنتاج في هوليوود.