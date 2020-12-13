شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز تكشف عن صور جديدة من عيد ميلاد والدتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة العالمية جينيفر لوبيز عن صور جديدة من عيد ميلاد والدتها، االـ75، حيث نشرت جي لو قبل ساعات فيديو كيف صنعت مفاجأة لوالدتها بمناسبة عيد ميلادها.



جينيفر لوبيز تحتفل بعيد ميلاد والدتها (1)



جينيفر لوبيز تحتفل بعيد ميلاد والدتها (2)



جينيفر لوبيز تحتفل بعيد ميلاد والدتها (3)

والفيديو تضمن مفاجأة من قبلها لها أثناء دخولها المنزل، وعلقت عليه بكتابة كلمات تعبر عن مدى سعادتها بدور والدتها في حياتها حين قالت: "عيد ميلاد سعيد 75 لأمي الجميلة، أنا أحبك كثيرًا، أنت تعنى لنا وللجميع أن تكونى دائماً محافظة على شبابك، ومحتفظة بطاقتك طوال العمر، شكرًا لك على حبك اللامتناهي وطاقتك ودعمك وكونك كما أنت فقط، أحبك إلى الأبد".

ومن ناحية أخرى كشفت جينيفر لوبيز فى وقت سابق من الأسبوع الماضى عن خطتها التسويقية بالتزامن مع أعياد الكريسماس، للترويج لمنتجاتها من الملابس، حيث نشرت صورة عبر حسابها على موقع انستجرام بإطلالة من خلال براند الأزياء الخاص بها.

وعلقت على الصورة بالتأكيد على وجود خصومات تصل إلى 30ٌ% حتى الـ12 من الشهر الجارى، كما سبق وظهرت النجمة العالمية جينيفر لوبيز في وقت سابق عبر لقطة جديدة وهي تحتضن ابنيها التوأمين البالغين من العمر 12 عامًا ماكس وإيمي، وحرصت مغنية البوب ​​البالغة من العمر 51 عامًا على أن تظهر بدون مكياج، حيث كانت تقضى وقتا برفقة أبنائها في المنزل كما ارتدت ملابس مريحة تناسب اللقطة، وعلقت لوبيز علي الصورة التي نشرتها علي الانستجرام بـ "أحب أنهما مازالا يرغبان في الجلوس في حضن ماما".