قرار حاسم حول مصير بديل تشادويك بوزمان في بلاك بانثر 2

الأحد 13 ديسمبر 2020

أعلنت شركة "ديزني"، أنها لن تستعين بأي ممثل ليكون بديلاً عن نجم "بلاك بانثر" تشادويك بوزمان الذي توفي خلال الصيف الماضي.



وأضافت أنه لن يتولى أحد دور تشادويك بوزمان في الجزء الثاني من الفيلم "بلاك بانثر 2" الذي سيعرض في 2022.

وكان بوزمان توفي في أغسطس/آب الماضي عن 43 عاما، بعد معركة ضد سرطان القولون خاضها بصمت لأربع سنوات.

وأثارت وفاته شكوكاً في شأن مستقبل "بلاك بانثر" (2018) الذي حاز إعجاب النقاد والجمهور.

وقد أصبح أول فيلم عن الأبطال الخارقين يرشح لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم، وحقق أكثر من مليار دولار من إيرادات شباك التذاكر.

واعتبر رئيس شركة "مارفل ستوديوز" كيفن فيج في عرض تقديمي لمستثمري مجموعة "ديزني" أن "الطريقة التي أدى بها بوزمان شخصية تشالا ذي بلاك بانثر" كانت فريدة، ولذلك لن يُسنَد الدور إلى أي ممثل بديل.

وأوضح أن تتمة الفيلم ستأخذ مجراها رغم ذلك، بمشاركة "الشخصيات الغنية والمتنوعة التي ضمّها الفيلم الأول"، معتبراً أن الجزء الجديد "تحية" لعمل تشادويك بوزمان.

ويتولى إخراج الفيلم أيضاً راين كوجلر، ومن المقرر عرضه في صالات السينما في يوليو/تموز 2022.

وأعلن كيفن فيج خطة إنتاجات "مارفل" للسنوات القليلة المقبلة والتي تضم أكثر من عشرين مسلسلاً أو فيلماً روائياً، من بينها جزء جديد من "فانتاستيك فور" الذي تولى إخراجه جون واتس وساهم في إعادة البريق إلى أفلام الرجل العنكبوت.

كذلك يبدأ الشهر المقبل تصوير "ثور: لاف أند ثاندر" من بطولة الممثل كريستيان بايل في دور رجل شرير، وهو تتمة فيلم "ثور".