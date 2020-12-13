شكرا لقرائتكم خبر عن دوا ليبا تحتفى بجائزتها الأخيرة من Billboard Women in Music.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت النجمة دوا ليبا على جائزة كبرى مؤخراً من قبل Billboard Women in Music، ممثلة فى حصولها على جائزة Powerhouse، والتى حرصت على الاحتفاء بها من خلال حسابها على موقع انستجرام بصور مختلفة، حيث التقطت صورتين تميزت خلالهما بارتداء فستان مميز، وعلقت: "عندما يكون فستانك بمثابة خلفية أيضًا" فى إشارة لظهور الفستان بخلفية الصورة خلف الجائزة.



دوا ليبا

من ناحية أخرى يبدو أن النجمة العالمية دوا ليبا تشعر بحالة من الفخر وذلك بعد أن سيطرت على مركزين بالـ TOP 10 هذا الأسبوع بقائمة أفضل الأغنيات فى إنجلترا " Official Singles Chart " .





وصلت أغنية دوا ليبا " LEVITATING " هذا الأسبوع للمركز الخامس و هى الاغنية التى قدمتها دوا ليبا البالغة من العمر ( 25 عام ) بأكثر من ريميكس منهم مع مادونا وميسى إليوت، كذلك ريميكس آخر مع مغنى الراب DaBaby.

كما كانت أغنية دوا ليبا " PRISONER " التى تعاونت فيها مع النجمة الشهيرة مايلى سايروس صاحبة المركز الثامن هذا الأسبوع ضمن قائمة افضل أغنية فى إنجلترا .

من جهه اخرى استطاعت النجمة العالمية مايلى سايروس أن تقنص مركز آخر ضمن أغانى الـ TOP10 بالقائمة التى تضم 100 أغنية ، حيث وصلت أغنية مايلى " MIDNIGHT SKY " للمركز السابع هذا الأسبوع ، و بذلك يكون لمايلى و دوا ليبا أغنية أخرى بجانب أغنيتهما " PRISONER " ضمن الـ TOP 10 .

أيضاً استطاعت دوا ليبا البالغة من العمر ( 25 عاما) أن تحقق رقما قياسيا جديدا وذلك من خلال حفلها البث المباشر "Studio 2054" الذى أقيم مؤخرا وهو الخبر الذى تصدر الكثير من المواقع الفنية الشهيرة و من أبرزها "إم إن أى" .