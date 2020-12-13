شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة انفصال كيم كارداشيان وكانى ويست وكيف يعيشان بعد أزماتهما الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شائعات عديدة ضربت الثنائى كيم كارداشيان وزوجها كانى ويست طوال الفترة الأخيرة، حيث زعمت التقارير بشأن انفصالهما خلال 2020 في أكثر من مناسبة بسبب أزمات عديدة بينهما، إلا أن موقع الديلى ميل تطرق مؤخراً لحقيقة الأمر خلال تقرير أكد فيه على أنهما لم ينفصلا.



كيم وكانى

ولكن أكد التقرير بنفس الوقت أنهما لا يعيشان أشبه بالمنفصلين حيث يركز كل منهما بحياته الخاصة سواء كيم أو كانى، ووصف موقع الديلى ميل ذلك بأن حياتهما لا تتداخل بأمور مشتركة مثلما كان يحدث في السابق، حيث تركز كيم على مشاريعها فى حين يهتم كانى بألبومه الغنائى بعد فشله مشروعه الانتخابى لرئاسة أمريكا مؤخراً.

فى سياق آخر وقعت نجمة تليفزيون الواقع وعارضة الأزياء العالمية كيم كاردشيان صفقة جديدة لتعود مع أسرتها إلى شاشة التليفزيون من جديد، ووفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية، فإن منصة البث المباشر "هولو" أعلنت توقيع الصفقة مع كيم كاردشيان وشقيقاتها، كورتني وكلوي، وأخواتهما غير الشقيقات، كايلي وكيندل، ووالدهن كريس جينر.