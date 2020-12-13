شكرا لقرائتكم خبر عن هشام جمال: محمود الخطيب إنسان رائع وخلوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المنتج والفنان هشام جمال علاقتى بالكابتن محمود الخطيب بدأت في اعلان "ارسم قلب" سنة ٢٠١٦، وطلبته ولم يتأخر في المشاركة، وقبل التصوير دخلت اتكلم معاه عن فكرة الإعلان وبدأنا نتكلم في حاجات تانية غير الإعلان و أعجب بيا وبأفكاري و أعطانى رقم هاتفه وقالى لو فاضى قابلنى نشرب قهوة مع بعض.

وأضاف هشام خلال لقاءه مع الاعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة ، منذ ذلك الوقت وأنا بشتغل معاه ومسكت حملته الانتخابية و كنت معجب بيه جدا بأخلاقه و أعجبت بيه اكتر وقت الحملة الانتخابية أنه كان في منتهى الأخلاق حتى في اختلافه مع المنافسين، حتى أن احد أعضاء حملته دخل علينا في مرة و قال لفظ غير لائق على الأستاذ محمود طاهر فنهره كابتن محمود الخطيب و قاله لاتقول هذا اللى بتتكلم عليه ده رئيس النادى الاهلى .

وتابع هشام جمال ان الكابتن محمود الخطيب ضمه لمجلس أمناء جمعية النادى الاهلى للتنمية الاجتماعية، وعلشان خبرتى في هذا المجال وانا اصغر عضو في المجلس .

وحقق الفنان هشام جمال امنية الطفلة رحمة التي استضافها الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" في حلقة أمس، والتى طلبت أن تغنى معه .

و قام هشام بالغناء معها اغنية مسلسل "لهفة" و سط سعادة غامرة لرحمة، كما وعدها بأنها هتكون مع فرقة وندرز في الحفلة القادمة و هتطلع معاهم على الاستيدج و هتقضى اليوم بالكامل معاهم .