هنا الزاهد ورامي جمال وزوجته.. 25 صورة للفنانين في مهرجان نجم العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أقيمت مساء السبت، الدورة الخامسة لمهرجان نجم العرب بأحد فنادق القاهرة.

وحرص عدد من نجوم الفن على حضور المهرجان، ومنهم: إيمان العاصي، هشام ماجد، شيكو، أمير طعيمة، محمد نور، سامح حسين، إنجي المقدم، عاصي الحلاني، أحمد زاهر، سامح عبد العزيز، حكيم، زينة، هنا الزاهد، محمد عبد الرحمن، رامي جمال وزوجته، الإعلامية دعاء عامر، الإعلامي عمرو عبد الحميد، وغيرهم.

وكرم المهرجان عددا من نجوم السينما والدراما والغناء والإعلام في مصر، وذلك بناء على استفتاء واختيارات الجمهور.

وكرمت إدارة المهرجان الفنان أحمد زاهر ومنحته جائزة أحسن ممثل لعام 2020، كما حصلت الفنانة إنجي المقدم على جائزة أفضل ممثلة دور ثاني، وحصل النجم محمد عبد الرحمن على جائزة أفضل ممثل كوميدي عن فيلم "الخطة العايمة"، وتم تكريم هشام ماجد وشيكو وحكيم وزينة ورامي جمال وغيرهم.