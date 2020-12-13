مدحت العدل: مش هنسيب الزمالك يقع.. وسيناريو 2005 لن يتكرر (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أكد السيناريست الدكتور مدحت العدل، أنه لا يوجد أحد من أبناء نادي الزمالك سعيد بالتغييرات التي حدثت مؤخرا في القلعة البيضاء، موضحًا أن هذا يعود لأسباب منطقية وليس لشخصية.

أضاف العدل في حواره مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، مساء السبت: "إحنا شايفين أن الفرقة كانت شغالة كويسة وحصدت بطولات زي السوبر المصري والكونفدرالية".

وعقبت لميس الحديدي قائلة: "فين البطولات دي اللي أخدها الزمالك؟"، ورد العدل: "النادي كبير وحصد بطولات، الكأس ده إحنا بناخده بقالنا خمس سنوات وإنتوا كأهلاوية أول مرة تاخدوه ورا بعض، وبهذه الحقائق يثبت أن النادي كان مستقرا ويؤدي بشكل جيد".

تابع: "المشكلة إن الناس مش قادرة تفهم أن في حاجة اسمها جمهور كورة مالوش علاقة أني عملت مطعم كويس جوه النادي أو أن النادي فيه جيم كويس، دي مسألة الفنيات دي تخص أعضاء الجمعية العمومية بما فيهم الأهلاوية من أعضاء نادي الزمالك الاجتماعي، وأنا شخصيا عضو في النادي الأهلي، وبالتالي لابد من الفصل بين الجمعية العمومية للنادي وجماهير الكرة في نادي الزمالك".

وكشف أنه يتابع باستمرار تطورات الأزمة وملف النادي مع وزير الشباب والرياضة ليس فقط على مستوى اللقاء الذي عقد قبل أيام برفقة الفنان هاني شاكر لكنه أكد على أنه يتصل يوميًا بالوزير.

كشف أنه على اتصال مع وزير الرياضة جرى معه أنه ميزانية فريق الكرة منفصلة تماما عن بقية ميزانيات النادي وبالتالي سيتم التجديد لساسي وغيره بكامل قوام الفريق، متابعا: "أول مرة أطمن النهاردة لما عرفت ده وإحنا مش هنسيب نادي الزمالك يقع، وفترة 2005 لن تتكرر، خاصة أن السوشيال ميديا أصبحت قوة ضاغطة، بالإضافة إلى أن الفكر الاستثماري في الأندية تغير فالزمالك براند واسمه يجيب فلوس كتيرة كمان".



