أول تعليق من يسرا اللوزي على صورها المثيرة للجدل أثناء حملها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

علّقت الفنانة يسرا اللوزي، على جلسة تصويرها الأخيرة والتي ظهرت خلالها بإطلالة جريئة أثناء الحمل، ما أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت اللوزي في مداخلة لبرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان عبر قناة "القاهرة والناس": "نزلت صور حلوة وقلت صباح الخير وبرضو اتشتمت، والناس بتهاجم وتشتم وتعودنا على هجوم السوشيال ميديا وتعودنا على التعليقات السخيفة وتعودنا برضو منردش عليها، ولو هقعد أرد على أي حاجة عمري ما هلحق أعيش حياتي".

وأضافت: "أنا عاملة الصور كنوع من أنواع التوثيق، وحسيت إني عايزة يبقى عندي صور فنية زي اللوح بتاعت زمان، الموضوع كان فني أكتر من أي حاجة، والسوشيال ميديا بقت كلها كذب في كذب والناس كلها بتضحك على بعض، والواقع مش كده وكلنا بشر وفينا عيوب، وكل الناس بتضحك على كل الناس، والسوشيال ميديا مهمة لكن أنا عندي معتقدات معينة ومش هتغير".

وأثارت يسرا اللوزي، جدلا مؤخرا، بعد نشرها صورة من جلسة تصوير خضعت لها أثناء فترة حملها بابنتها "نادية"، لصالح مجلة "فوج أرابيا".

يذكر أن الفنانة يسرا اللوزي وضعت ابنتها الثانية "نادية" في مايو الماضي، وكان آخر ظهور لها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي منذ أيام.