حسين فهمي يغني "بنت الجيران" ويقلد ضحكة نبيلة عبيد (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الفتاح العجمي

كشف الفنان حسين فهمي العديد من الأسرار الشخصية في حواره ببرنامج "لايف من الدوبلكس" الذي تقدمه أبلة فاهيتا على قناة ON.

أوضح أن اسمه الحقيقي محمد حسين محمود فهمي، وأن أصحابه ينادونه بـ"بيبسي"، قائلا: "عشان زمان نزلت الإزازة وكانت طويلة وكنت ابتديت أبقى طويل فسموني كبيرة ولذيذة"، لافتا إلى أن والده درس علوم سياسية في باريس وبعد ذلك عمل سكرتيرا لمجلس الشيوخ، أما والدته فدرست الآداب في جامعة السوربون وكانت سيدة مجتمع.

أضاف فهمي أنه درس في كلية الحقوق لأن والده أراد ذلك، فضلا عن أن جده لأمه كان يعمل مستشارا وكثير من عائلة والدته يعملون في مجال القضاء، لكنه لم يكن يحب دراسة الحقوق، فتركها بعد عامين وانتقل لمعهد السينما ودرس إخراج.



وأشار حسين إلى أن أول زيجاته كانت في عمر 24 عاما، ورزق خلالها بابنه الأكبر "محمود" الذي ولد في الولايات المتحدة الأمريكية بعد عام من الزواج، أي أنه كان وقتها في سن الـ 25، مشيرا إلى أنه تزوج 6 مرات وأثمرت زيجاته كلها عن 3 أبناء هم "محمود ونائلة ومنة الله"، قائلا: 'الجواز جميل بس لازم الناس تبذل مجهود عشان تنجحه".

وغنى حسين فهمي، خلال اللقاء أغنية "بنت الجيران" لنجمي المهرجانات حسين شاكوش وعمر كمال، كذلك أغنية "مليونير" لفريق المدفعجية.



كما اضطر حسين فهمي إلى تقليد ضحكة الفنانة نبيلة عبيد هربا من الرد على أحد أسئلة مقدمة البرنامج "أبلة فاهيتا".