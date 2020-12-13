شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل: مش هنسيب نادي الزمالك يقع وسيناريو 2005 لن يتكرر لسببين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور مدحت العدل الكاتب والسيناريست أنه لا يوجد أحد من أبناء نادي الزمالك سعيد بالتغييرات التي حدثت مؤخرًا في نادي الزمالك، موضحًا أن هذا يعود لأسباب منطقية وليس لشخصية.
أضاف العدل في حواره إلى برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، اليوم السبت: "إحنا شايفين أن الفرقة كانت شغالة كويسة وحصدت بطولات زي السوبر المصري والكونفدرالية.
وعن سؤاله "فين البطولات اللي أخدها الزمالك"، قال، إن النادي كبير وحصد بطولات، متابعًا: "الكأس ده إحنا بناخده بقالنا خمس سنوات وإنتوا كأهلاوية أول مرة تاخدوه ورا بعض، وبهذه الحقائق يثبت أن النادي كان مستقرًا ويؤدي بشكل جيد والمشكلة إن الناس مش قادرة تفهم أن فيه حاجة اسمها جمهور كورة مالوش علاقة أني عملت مطعم كويس جوه النادي أو أن النادي فيه جيم كويس دي مسألة الفنيات دي تخص أعضاء الجمعية العمومية بما فيهم الأهلاوية من أعضاء نادي الزمالك الاجتماعي وأنا شخصيًا عضو في النادي الاهلي وبالتالي لابد من الفصل بين الجمعية العمومية للنادي وجماهير الكرة في نادي الزمالك.
وكشف عن أنه يتابع باستمرار تطورات الأزمة وملف النادي مع وزير الشباب والرياضة ليس فقط على مستوى اللقاء الذي عقد قبل أيام برفقة هاني شاكر لكنه أكد أنه يتصل يوميًا بالوزير.
كشف عن أنه على اتصال مع وزير الرياضة جرى معه أنه ميزانية فريق الكرة منفصلة تمامًا عن بقية ميزانيات النادي وبالتالي سيتم التجديد لساسي وغيره بكامل قوام الفريق، متابعًا: "أول مرة أطمن النهاردة لما عرفت ده وإحنا مش هنسيب نادي الزمالك يقع وفترة 2005 لن تتكرر خاصة أن السوشيال ميديا أصبحت قوة ضاغطة بالاضافة إلى أن الفكر الاستثماري في الاندية تغير فالزمالك براند وإسمه يجيب فلوس كتيرة كمان".
يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة "ON".
يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، ويعرض على قناة أون من يوم السبت إلى الثلاثاء، في تمام التاسعة مساء
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