شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل: مش هنسيب نادي الزمالك يقع وسيناريو 2005 لن يتكرر لسببين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور مدحت العدل الكاتب والسيناريست أنه لا يوجد أحد من أبناء نادي الزمالك سعيد بالتغييرات التي حدثت مؤخرًا في نادي الزمالك، موضحًا أن هذا يعود لأسباب منطقية وليس لشخصية.

أضاف العدل في حواره إلى برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، اليوم السبت: "إحنا شايفين أن الفرقة كانت شغالة كويسة وحصدت بطولات زي السوبر المصري والكونفدرالية.

وعن سؤاله "فين البطولات اللي أخدها الزمالك"، قال، إن النادي كبير وحصد بطولات، متابعًا: "الكأس ده إحنا بناخده بقالنا خمس سنوات وإنتوا كأهلاوية أول مرة تاخدوه ورا بعض، وبهذه الحقائق يثبت أن النادي كان مستقرًا ويؤدي بشكل جيد والمشكلة إن الناس مش قادرة تفهم أن فيه حاجة اسمها جمهور كورة مالوش علاقة أني عملت مطعم كويس جوه النادي أو أن النادي فيه جيم كويس دي مسألة الفنيات دي تخص أعضاء الجمعية العمومية بما فيهم الأهلاوية من أعضاء نادي الزمالك الاجتماعي وأنا شخصيًا عضو في النادي الاهلي وبالتالي لابد من الفصل بين الجمعية العمومية للنادي وجماهير الكرة في نادي الزمالك.

وكشف عن أنه يتابع باستمرار تطورات الأزمة وملف النادي مع وزير الشباب والرياضة ليس فقط على مستوى اللقاء الذي عقد قبل أيام برفقة هاني شاكر لكنه أكد أنه يتصل يوميًا بالوزير.

كشف عن أنه على اتصال مع وزير الرياضة جرى معه أنه ميزانية فريق الكرة منفصلة تمامًا عن بقية ميزانيات النادي وبالتالي سيتم التجديد لساسي وغيره بكامل قوام الفريق، متابعًا: "أول مرة أطمن النهاردة لما عرفت ده وإحنا مش هنسيب نادي الزمالك يقع وفترة 2005 لن تتكرر خاصة أن السوشيال ميديا أصبحت قوة ضاغطة بالاضافة إلى أن الفكر الاستثماري في الاندية تغير فالزمالك براند وإسمه يجيب فلوس كتيرة كمان".

يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة "ON".

يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، ويعرض على قناة أون من يوم السبت إلى الثلاثاء، في تمام التاسعة مساء