شكرا لقرائتكم خبر عن أروى جودة لـ"ع الرايق": مبعرفش أوقع عريس و"اهدى" أكتر كلمة بتعصبنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى حلقة جديدة من برنامج "ع الرايق" تحل النجمة أروى جودة ضيفة مع الزميلين سارة صلاح وخالد إبراهيم، وخلال الحلقة والتى تعتبر مميزة بوجود أروى فيها بشكل مختلف بعيدا عن حياتها الفنية، كشفت أروى الإجابة عن الأسئلة التالية : 1- أكتر حاجه بتخليكى رايقة؟ 2- أول حاجة بتعمليها لما بتصحى من النوم بتمسكى التليفون ولا بتقفى قدام المرايا؟ 3- وكيف تصطادين عريسا؟ 4- لو ماكنتيش ممثلة كنتى تحبى تكونى إيه؟ 5- أكتر إفيه بيضحكك فى الأفلام المصرية؟ ومن خلال إجابة أروى عن تلك الأسئلة سيكتشف محبوها إجابات مفاجئة، وجانبا آخر من شخصيتها بعيدا عن أعمالها الفنية، حيث يتيح برنامج "ع الرايق" فرصة لمتابعى نجوم الفن مشاهدتهم من جانب آخر.

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