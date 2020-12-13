شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل لـ إلهام شاهين: "انتي ممثلة عبقرية" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - باركت الإعلامية لميس الحديدي للنجمة إلهام شاهين عن فوزها بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان القاهرة السينمائى خلال برنامجها "كلمة أخيرة" في حلقته الجديدة مع الكاتب مدحت العدل الذي بارك أيضًا لـ إلهام شاهين قائلاً: "انتي ممثلة عبقرية وطول عمرى بقول ده".
وتحدث العدل عن الأفلام التي تعرض في السينما قائلاً: إحنا مش مبتكرين لو نجح فيلم أكشن نعمل ٣٠ فيلم أكشن، لازم المنتجين يفهموا أني ممكن أعمل فيلم اجتماعي وينجح وحقق إيرادات زي أي فيلم " .
وأشار العدل إلى أنه وعائلته لن يتركوا نادي الزمالك في الأزمات التي يمر بها، فالنادي بعد أولاده وقبل عمله، وأضاف انه سيخوض انتخابات رئاسة نادي الزمالك، قائلا: "هنزل الانتخابات لما يكون في سلاح في أيدي وأفهم كل تفاصيل النادى.. الزمالك عندي أهم الكتابة عشان كده هوقف شغلي لو بقيت رئيس النادي طول مدة الرئاسة" .
وعن التعصب الكوري أكد العدل أنه حدث خلل ما لأخلاق المصريين بعد الثورة قائلا: "السوشيال ميديا بها عيوب وهي قاتلة في بعض الأحيان التحريض والتعصب، عشان كدا أنا قفلت تويتر بقالي شهرين".
يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، ويعرض على قناة أون من يوم السبت إلى الثلاثاء، في تمام التاسعة مساء
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