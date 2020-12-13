شكرا لقرائتكم خبر عن هشام جمال: بيني وبين دنيا سمير غانم كيميا وقدمنا أعمالا ناجحة جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المنتج هشام جمال إن أغنية رسم قلب والتي قدمت خصيصا لمركز مجدي يعقوب، حققت نجاحا كبيرا بفضل المجموعة اللى شاركت فيها حماقى ودنيا سمير غانم وإسعاد يونس ونيللى كريم ونجوم مسرح مصر.

وأضاف هشام خلال لقائه مع الاعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة أن هناك كيميا خاصة بيني وبين دنيا سمير غانم وقدمنا العديد من الاعمال الناجحة.

وقال هشام جمال إنه سعيد لما يقدمه من أعمال، وان الموضوع بالنسبة ليس كونه أصغر منتج في مصر أو أن أهله أعطوه مالا لفتح شركة، لكن لكونه مركزا في الذى يقدمه، حيث إنه بدأ بأستوديو صغير تكلفته 5 آلاف جنيه فقط.

وأشار هشام، إلى أن اتفاقاته مع الفنانين كان قائمة على جودة العمل والذي يتم تقديمه، يعنى دنيا سمير غانم كنا بنعرض عليها العمل الأول فكان يعجبها وتقول هعمله دون الحديث عن اى فلوس، وربنا كرمنا وأنتجت أغانى ومسلسلات وأفلام .

وخلال الحلقة يظهر هشام جمال مع فريق wonders، الذي قام بانشائه وتكوينه الذي تبني الفكره بعد مشاركة شباب الباند هشام عادل وندي شريف وعبدالرحمن عادل معه في الاوبريت الغنائي بطل الحكايه العام الماضي.

ويتكون فريق وندرز من ندا وعبد الرحمن وهشام ويقدم الفريق مجموعة من اغانية .