شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا فريد شوقى فى صورة مع كلبها: عينه على الآيس كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة رانيا فريد شوقى فى أحدث صورة لها مع كلبها، من خلال حسابها على موقع إنستجرام، وتحديداً خاصية الاستورى، حيث ظهرت عبر الصورة ومعها أيس كريم، فى حين كان ينظر الكلب بصورة كبيرة نحوه، حيث علقت على الصورة بكتابة: "اوركا عينه على الايس كريم".



رانيا فريد شوقى

وفى سياق آخر سبق وشاركت الفنانة رانيا فريد شوقى، صورة نادرة تجمعها بوالدها الراحل فريد شوقى من كواليس فيلم " اه و اه من شربات" عبر حسابها على إنستجرام.

وكتبت رانيا، على الصورة قائلة:" أول فيلم في مشوارى الفني اه و اه من شربات كان حلم كبير بالنسبه لي و ابويا هو صاحب الفضل عليا بعد ربنا في تحقيقه ياريتني مثلت معاك اكتر بس ده كان قرارك تساعدني في اول دفعه و تسيبني اكمل مشواري و اتحمل المسؤولية و اعافر في دنيا الفن يارب اكون قد المسؤليه و اسمك و تاريخك الكبير بحبك اوى و واحشتني أوى".

من ناحية أخرى أعربت الفنانة رانيا فريد شوقي فى وقت سابق عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها عقب طرح مسلسل "قوت القلوب" مؤخرًا والذى حقق نجاحا كبيرا بإشادة الجميع.

ورانيا قالت في تصريحات لـ"الخليج 365" الحمد لله المسلسل نجح وهنأنى الكثير على شخصية ثريا الشريرة والتي قدمتها من خلاله وكانت بمثابة حركة الأحداث بين جابر طاحون وزوجها الفنان خالد زكى.

وأضافت أنها كانت مبسوطة بالعمل مع كل أبطال المسلسل بداية من الفنانة ماجدة زكى وغيرها والمخرج مجدى أبو عميرة الذى قدمت معه سابقا عدد من الأعمال والتي حققت جميعها نجاحا كبيرا.

كما تشارك رانيا فى مسلسل "ضربة معلم"، من بطولة محمد رجب ورياض الخولى ومحمد عز وإنعام سالوسة ومحسن منصور ومي سليم ومحمد نجاتي، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.