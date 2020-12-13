شكرا لقرائتكم خبر عن سمير غانم: زواجى الأول استمر شهرين والثانى أسبوعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان سمير غانم خلال استضافته فى برنامج السيرة التى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلانى ويذاع على قناة DMC: لو عاد بى الزمن سأفعل كل مافعلته فى عمرى، وعن زيجاته قال كانت زوجتى الأولى من فتاة صومالية تعرفت عليها خلال حفلة وتزوجنا لمدة شهرين ثلاثة فقط.

وتابع الفنان سمير غانم، أما زوجتى الثانية كانت زواجة كوميدية كنت سهران مع أصدقائى وانتهت السهرة بزواجى وكانت سيدة عظيمة وكان مدة زواجنا أسبوع فقط ولكننا كنا متفقين أن من الصعب أن نكمل هذا الزواج، أما الزوجة الثالثة والأخيرة كانت دلال، ودلال عبد العزيز أسطورة والأمر الذى نجح زواجنا أننى لم أكن أنوى الزواج وهى لم تكن سهلة وتعرف كيف تخطط بشكل جيد ووجدت نفسى قد تزوجتها.

وأضاف فى إحدى الأفلام قال لها المخرج عمر عبد العزيز أننى على علاقة بفتاة أخرى وظلت تبحث ولكن لم يكن هناك شيء، وفى ذلك الوقت توفى أخى وسافرت وعندما عدت وقفت بجانبى وحينها أدركت ان هذه المرأة لا يمكن الاستغناء عنها وتزوجنا وحينها نصحتها أننى أكبر منها بعشرين عاما ولكنها قالت موافقة ولكنى اكتشفت أن الله يحبنى لانه جعلنى أتزوج دلال فهى تمتلك شخصية قوية.

وكان النجم سمير غانم قال فى الجزء الأول من البرنامج إنه بدأ مراهقته منذ عمر 15 سنة، وحبه الأول كانت بنت الجيران، ولكنها كانت تتجاهله دائماً، وأكد أنه خجول جداً والوحيدة الذى وقف أمامها الفنانة مديحة كامل، وعاكسها قائلا لها: "إنتى زى القمر وردت ميرسى الله يخليك"، مضيفاً أنه اكتشف موهبتها أيام الجامعة، وعرّفها بالأستاذ محمد سالم.

وأكد سمير غانم أن أرقام البنات كانت أكتر من أرقام الولاد، لافتاً إلى أن البنت الوحيدة الذى كان يحفظ رقمها أيام الجامعة كانت في كلية حقوق مضيفا: "وكنت دايما بروح الكلية عشان أشوف الفنانة زبيدة ثروت"، ووصفها بـ"لهطة القشطة"، مشيراً إلى أنه في مصر كان هناك بنات كثير ولا تعد، ووصف سمير غانم أن المرأة مهمة في وجود حياة الرجل، وأصبحت المرأة متواجدة على السوشيال ميديا أكثر من الرجال.