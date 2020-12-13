شكرا لقرائتكم خبر عن دير جيست تعلن جوائز الدورة الـ 17 لتكريم الأفضل خلال عام 2020.. الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مؤسسة دير جيست عن موعد انطلاق حفل توزيع جوائز دير جيست الـ 17، والذى يشهد تكريم عدد من الفنانين عن مشوارهم الفنى، كما يتم توزيع الجوائز على الفنانين الأفضل فى كافة المجالات وذلك يوم الجمعة المقبل الموافق 18 من شهر ديسمبر الحالى بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس.

كما ستكشف مؤسسة دير جيست خلال الحفل الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية مع اسيندنت جروب الأمريكية، واختيار الـ 4 جوائز الدولية لنجوم هوليوود مع الاحتفال بجميع الفائزين والمكرمين لهذا العام.

وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية لعام 2020، والتى تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.