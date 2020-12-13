شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل: كنت هعمل فيلم "قصة حياة الخطيب".. وصورة ميدو معاه مش وقتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب مدحت العدل أن توقيت نشر صورة اللاعب أحمد حسام ميدو مع الخطيب ليس التوقيت المناسب حيث ظهر ميدو أنه يستفز جماهير نادي الزمالك قائلاً: أكيد معنديش أزمة مع الخطيب ولما بشوفه بسلم عليه وفي يوم من الأيام كنت هعمل فيلم عن قصة حياته وكان ميدو هيبقي بطل الفيلم.. وكنت هعمل فيلم عن مئوية نادي الأهلي.. يعني مافيش مشكلة مع النادي ولا الخطيب طبعًا بس التوقيت مهم.

وأشارالعدل خلال لقائه فى برنامج "كلمة أخيرة" للإعلامية لميس الحديدى، أنه انزعج من تسريب مكالمته مع عمرو الجنايني، مشيرًا إلى أنه صديق مقرب له والمزعج أني شعرت أنه لا وجود للخصوصية لكني مصر علي كلامي في المكالمة.

كشف الكاتب وسيناريست مدحت العدل، عن أن تغير فريق الفني لنادي الزمالك ليس لصالح النادي علي الإطلاق، وأنه وكل المشجعين للنادي قلقين بخصوص ما حدث من تغيرات في النادي الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه يتحدث مع وزير الشباب والرياضية يوميًا لإيجاد حلول لمشاكل الفريق الكروي قائلا: "أحب اطمن جمهور نادي الزمالك ميزانية فريق كرة القديم بعيدة عن ميزانية نادي الزمالك كنادي"، وذلك خلال تصريحات للكاتب خلال برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة ontv.

وأشار العدل إلى أنه وعائلته لن يتركوا نادي الزمالك في الأزمات التي يمر بها، فالنادي بعد أولاده وقبل عمله، وأضاف انه سيخوض انتخابات رئاسة نادي الزمالك، قائلا: "هنزل الانتخابات لما يكون في سلاح في أيدي وأفهم كل تفاصيل النادى.. الزمالك عندي أهم الكتابة عشان كده هوقف شغلي لو بقيت رئيس النادي طول مدة الرئاسة" .

وعن التعصب الكوري أكد العدل أنه حدث خلل ما لأخلاق المصريين بعد الثورة قائلا: "السوشيال ميديا بها عيوب وهي قاتلة في بعض الأحيان التحريض والتعصب، عشان كدا أنا قفلت تويتر بقالي شهرين".

يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، ويعرض على قناة أون من يوم السبت إلى الثلاثاء، في تمام التاسعة مساء