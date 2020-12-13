شكرا لقرائتكم خبر عن هاريسون فورد يواصل استمتاعه برياضة التنس مع اقترابه من سن الثمانين عاماً.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم هاريسون فورد عن مدى عشقه لرياضة التنس مؤخرًا وفقًا لموقع الديلى ميل، حيث ظهر خلال أكثر من صورة التقطها له مصورى الباباراتزى خلال نزهة فى مدينة "باسفيك بالديس"، حينما كان يتوجه صاحب الـ 78 عامًا إلى ملعب التنس بعدما نزل من سيارته من أجل ممارسة رياضته المفضلة حسبما أكد التقرير.



هاريسون فورد

ومن ناحية أخرى سبق وظهر النجم هاريسون فورد مصمم على الاحتفال بعطلة الكريسماس، برغم التحذيرات التى أطلقتها المنظمات الوقائية في أمريكا، وذلك بعدما رصدته عدسات المصورين وفقاً لموقع الديلي ميل، داخل مطار بوسطن، حيث كان ينزل من طائرة خاصة.



فورد

وأضاف تقرير الديلي ميل وقتها أن النجم الشهير لم يستمع إلى تحذيرات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية وأبرزها منظمة (CDC) التي حثت الأمريكيين على عدم السفر لقضاء عطلة عيد الشكر، للحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا الجديد، إلا أن فورد قرر السفر لمقابلة ابنه والاحتفال معه بمناسبة أعياد الكريسماس.

وفى سياق آخر دخل هاريسون فورد قائمة أفضل 100 نجم سينمائي علي مر التاريخ واحتل المرتبة الأولى بناءً على استبيان أجرته مجلة إمباير بعدما بلغ إجمالي مبيعات تذاكر أفلام فورد أكثر من 4.7 مليار دولار أمريكي بالولايات المتحدة فقط، مع أرباح عالمية تجاوزت 6 مليارات دولار.