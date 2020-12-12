اختفت منذ إعلان إصابتها بكورونا قبل 9 أشهر.. 18 معلومة عن الممثلة رولا محمود



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

في 24 مارس الماضي، أعلنت الفنانة رولا محمود، أن حالتها من سيء إلى أسوأ بعد إصابتها بكورونا، رغم اتخاذها جميع الإجراءات الاحترازية، لتصبح أول فنانة مصرية تعلن الإصابة بالفيروس.

وكتبت رولا في تغريدة آنذلك عبر "تويتر": "مساكم صحة وعافية، للأسف حالتي من سيء إلى أسوأ، أنا أصبت بالفيروس رغم اتخاذي جميع الاحتياطات اللازمة، وللأسف النظام الصحي هنا حاليا مفعم بحالات كثيرة، ولا أعلم إذا كانوا حتى مستعدين لعلاجي، دعاؤكم أكيد هيساعدني".

ومنذ إعلان رولا إصابتها بكورونا، ولم تظهر مرة أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما جعل البعض يتساءل حول سر اختفائها، وهل توفيت نتيجة إصابتها بالفيروس أم مازالت على قيد الحياة، في حين أن نقابة الممثلين تقوب إنها لا تعرف عنها شيئا لكونها غير مقيدة بكشوفها.

"الخليج 365" يرصد في السطور التالية معلومات عن رولا محمود:

- ولدت رولا في الكويت في 13 فبراير 1977، ثم انتقلت مع عائلتها للعيش في الإسكندرية.

- ترعرت في الإسكندرية وتلقت أولى مراحل تعليمها في مدارس فيكتوريا بالإسكندرية، وهي المدرسة التي تخرج منها المخرج العالمي يوسف شاهين، وأعربت عن فخرها بذلك.

- التحقت بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية وحصلت على ليسانس الآداب وتخصصت في الأدب الأمريكي والإنجليزي.

- درست رولا الغناء والتمثيل بشكل مستقل، فتلقت بعض التدريبات لتحسين صوتها لمدة سنتين بالخارج، والتحقت بدورة تدريب إضافية في دار الأوبرا المصرية.

- حضرت العديد من ورش التمثيل في ألمانيا والقاهرة، والتحقت بالأكاديمية الفنية بنيويورك لتدرس فنون الإعداد للتمثيل.

- بدأت حياتها الفنية في فيلم "الساحر" مع النجم الراحل محمود عبدالعزيز عام 2001،.

- أول أدوارها التي لفتت الأنظار لها بقوة هو دور "مديحة زوجة الحرامي" في فيلم "مواطن ومخبر وحرامي" مع خالد أبو النجا وشعبان عبد الرحيم وصلاح عبد الله عام 2001.

- ولفتت أنظار المخرج سمير سيف لتشارك في دور الابنة المدللة "داليا رأفت رستم" في فيلم "معالي الوزير" عام 2002.

- وقع عليها الاختيار في دور البطولة في فيلم "كليفتي" مع الفنان باسم سمرة عام 2004 للمخرج محمد خان.

- عقب ذلك، شاركت في الفيلم الياباني "أسطورة في الرمال" عام 2005 إخراج هاناوا.

- وشاركت في مسلسل "نزار قباني" للمخرج السوري باسل الخطيب مع النجم تيم الحسن.

- في عام 2006، أظهرت موهبتها الغنائية في الفيلم الغنائي "مافيش غير كده".

- كما قدمت أولى بطولاتها في فيلم "قطط بلدي" إخراج تامر البستاني.

- شاركت في أعمال مهمة مثل "هي فوضى" عام 2007، وفي نفس العام تبعته بدور بطولة في مسلسل "امرأة في شق الثعبان"، وظهور خاص في فيلم "بنتين من مصر" عام 2009 مع زينة وصبا مبارك.

-قامت رولا بتقديم فعاليات ختام مهرجان روتردام للسينما العربية عام 2008.

- تتعدد هوايات رولا بين التمارين الصوتية لكونها مغنية في المقام الأول، ودراسة فنون تصميم الديكور والطبخ والقراءة في مجالات متعددة، بالإضافة إلى ممارسة اليوجا وسماع موسيقى الجاز والموسيقى العربية القديمة.

- قامت بتأليف وتلحين وغناء أغاني من موسيقى الچاز.

- تقيم في لندن منذ سنوات، وآخر أعمالها مسلسل "كيد النسا" عام 2011.