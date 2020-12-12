الصور الأولى من حفل زفاف ابنة المخرج مجدي أحمد علي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي احتفل المخرج مجدي أحمد علي، مساء اليوم السبت، بعقد قران ابنته "رشا". واقتصر حضور عقد القران على الأهل وبعض الأصدقاء. ونشر علي، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، صورة من عقد قران ابنته والتي جلس إلى جوارها شقيقها الفنان أحمد مجدي، وعلّق والدهما: "كتب كتاب رشا مجدي.. عقبال أحبابكم جميعا". وشهد العام 2017 آخر أعمال المخرج مجدي أحمد علي، حيث قدّم فيلم "مولانا" ومسلسل "وضع أمني" مع النجم عمرو سعد.

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