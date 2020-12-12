تعرف علي عروض البيت الفني للمسرح المشاركة بالمهرجان القومي

قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح ان البيت الفني للمسرح يشارك هذا العام ضمن فعاليات الدورة ال١٣ للمهرجان القومي للمسرح المصري ب ٥ عروض مسرحية ضمن المسابقة الرسمية ، حيث يقدم كل عرض لليلتي عرض بالمجان طبقا لجدول المهرجان الذي ستعلنه ادارة المهرجان خلال أيام ، حيث

تم اختيار العروض من قبل لجنة اختيار مستقلة من نقاط متخصصين.

و أضاف " مختار " ان العروض التي تم اختيارها للمشاركة بالمهرجان هي "المتفائل" ، من إنتاج فرقة المسرح القومي ، "ظل الحكايات" من إنتاج فرقة مسرح الغد ،

"حريم النار " من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، و عرضي "أفراح القبة" و "البخيل" من إنتاج فرقة مسرح الشباب .

و قد وجه الفنان إسماعيل مختار الشكر و التقدير لكافة الفنانين بالبيت الفني للمسرح الذي قدموا مستوى متميز من العروض المسرحية يدعو للفخر على الرغم من الظروف التى يوجهها العالم بسبب جائحة كورونا ، و التي لم تقف حائلا دون تقديم ابداعاتهم الفنية للجمهور .