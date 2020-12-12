نجم ستار أكاديمي محمد سراج يقدم "تريند العاصمة" أسبوعيا

خلال حلقة أسبوعية يقدمها نجم ستار أكاديمي محمد سراج، على صفحة "أخبار العاصمة" من خلال برنامجه الجديد "تريند العاصمة" على صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كل ما هو جديد وتريند ومتداول على صفحات التواصل الاجتماعي التي ظهرت خلال الأسبوع.

وخلال الحلقة الثانية من البرنامج ركز سراج في البداية

على التريند الرياضي "القاضية ممكن" والذي ظهر في الوسط الرياضي بعد فوز النادي الأهلي ببطولة أفريقيا وكأس مصر، ثم ناقش التريند الفني من خلال مهرجاني القاهرة ووشوشة، مرورًا بالتريند السياسي وزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسيلفرنسا، وأنهى حلقته من خلال فقرة الأبراج وهي الفقرة الثابتة في كل حلقة.

تريند العاصمة هو برنامج ساخر يقدمه نجم ستار أكاديمي محمد سراج على صفحة "أخبار العاصمة" على الفيسبوك ويناقش فيه الأخبار المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي بشكل كوميدي وساخر ويسلط الضوء على كل ما هو جديد على الساحات الفنية والرياضية والسياسية، وينشر الحلقة كل يوم جمعة على الصفحة.

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