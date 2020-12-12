شاهد.. تعليق نبيل الحلفاوي على هزيمة بيراميدز

علق الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على نتيجة مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري، والتي انتهت بهزيمة الأول بهدفين مقابل هدف، في الجولة الأولى من الدوري الممتاز المصري.

اقرأ ايضاً..شاهد.. نبيل الحلفاوي ينفي إساءته للزمالك

وكتب "الحلفاوي" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"قائلاً: "ياريت بس نتجنب

التجريح الشخصي ونحفل زي ما احنا عاوزين.. تحفيل الصحاب اللي مفيش بينهم مكان للكراهية".

وتابع: "الدوري بدأ مولع، لو استمر كده هنشوف موسم قوي ممتع، يا ريت ما نفسدوش بتراهات خارج الملعب ونركز في

الكورة.. ممكن نشوف دوري متعدد الأقطاب".

وحقق نادي الاتحاد السكندري فوزا قاتلا من مضيفه بيراميدز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب «الدفاع الجوي»، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

يذكر أن الحلفاوي يصور مسلسل "القاهرة كابول"، بطولة طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب وحنان مطاوع وخالد الصاوي ،و إخراج حسام علي وتأليف عبد الرحيم كمال‎.