“خليك فولاذي”.. تامر حسني يحقق 100 مليون مشاهدة في شهر واحد!

متابعة بتجـــــــــــرد: يعيش النجم المصري تامر حسني حالة نجاح استثنائية جدًا منذ بدء طرح ألبومه الجديد “خليك فولاذي”، وأطلق منه حتى الآن 7 أغنيات، وهي “ما بطلناش إحساس”، و“فجأة افترقنا”، و“بألف سلامة”، و“قولني كلام”، و“كرهتني في الحب”، و“نفس النهاية”، و“في جمال كده”.

وحققت كل الأغاني التي أصدرها نجم الجيل من الألبوم نجاحًا كبيرًا ومشاهدات عالية وصل مجموعها إلى أكثر من 100 مليون مشاهدة في شهر واحد فقط.

كما كان تامر حسني قد طرح مطلع الصيف الماضي كليب أغنية “إختراع” التي شاركه فيها محمود العسيلي على طريقة الديو، وحقق الكليب 30 مليون مشاهدة حتى الآن.

نفيد بالذكر أن تامر حسني يُصدر أغاني ألبوم “خليك فولاذي” تباعًا ضمن خطة تسويق وضعها بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.