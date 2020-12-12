شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز تتزوج رجلاً مسنًا في "اللى مالوش كبير" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتزوج النجمة ياسمين عبد العزيز رجلا مسنا ويكبر عنها سنًا، خلال أحداث مسلسلها الرمضانى المقبل "اللى مالوش كبير"، وتدخل في صراع مع والدها بسبب قسوته عليها وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق، ومن المقرر انطلاق التصوير نهاية الشهر الجارى في العديد من الأماكن الذى يقوم بمعاينتها المخرج مصطفى فكرى.
مسلسل "اللي ملوش كبير" بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، محمد عبدالعظيم، عايدة رياض، بدرية طلبة وإيمان السيد، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفي فكري.
يشار إلى أن ياسمين عبد العزيز، قدمت العام الماضى مسلسل "ونحب تانى ليه"، ولاقى نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وشارك فى بطولته كل من شريف منير، كريم فهمى، سوسن بدر، ليلى عز العرب، عماد رشاد، تأليف عمرو محمود ياسين، اخراج مصطفى فكرى، ومخرج منفذ محمد الخبيرى، وانتاج شركة سينرجى.
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