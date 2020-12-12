شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يكرم النجم أحمد عبد العزيز عن مشواره الفني.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم ”الخليج 365” النجم أحمد عبد العزيز عن مشواره الفني الذى امتد إلى حوالى أربعين عامًا وأهم الأعمال التي قدمها، وسلمه درع التكريم الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365، خاصة بعد نجاحاته الكثيرة في الدراما التليفزيونية، وذلك على هامش الندوة التي أقيمت احتفالاً به.

وتحدث الفنان أحمد عبد العزيز، عن كواليس أعماله التي حققت نجاحات كبيرة في الدراما المصرية، خاصة المسلسل الصعيدى "ذئاب الجبل" الذى أصبح بصمة كبيرة في وجدان جمهور وعشاق الدراما الصعيدية، كما كشف عن الأعمال التاريخية التي قدمها في مشواره الفني مثل شخصية إخناتون والرئيس الراحل أنور السادات وغيرها

وتحدث الفنان أحمد عبد العزيز أيضًا، عن سبب قلة أعماله في السينما المصرية والمسرح رغم نجوميته الكبيرة في الدراما، وعن رأيه في الغناء خاصة المهرجانات الشعبية وتعرض مطربيها لزمة في الفترة الأخيرة.

يشار إلى أن آخر أعمال أحمد عبد العزيز الدرامية، مسلسل "كلبش 3" والتى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، من تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، ناصر سيف، وعدد آخر من الفنانين.



خالد صلاح يكرم أحمد عبد العزيز



أحمد عبد العزيز والزميل بهاء نبيل



أحمد عبد العزيز والزميل سامى وهيب