شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد العزيز في زيارة لمقر الخليج 365.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار النجم أحمد عبد العزيز مقر مؤسسة الخليج 365، للاحتفال بمشواره الفني الذى امتد إلى أكثر من 35 عاما، وكان في استقباله الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365، وقيادات المؤسسة، وزملاء قسم الفن وباقى الأقسام في المؤسسة.

وأجاب النجم أحمد عبد العزيز عن الأسئلة التي وجهت من قسم الفن باليوم السابع بداية من مشواره الفني كما تحدث عن كواليس مسلسل "ذئاب الجبل" وعن استمراره إلى وقتنا هذا في وجدان الجميع، كما تحدث عن الأعمال التاريخية والوطنية الذى قدمها خلال مشواره الفني، وغيابه عن السينما منذ تقديمه آخر أعماله فيلم "حديد" مع النجم عمرو سعد.

وأشاد أحمد عبد العزيز بتجربة تليفزيون الخليج 365، والمادة الإخبارية التي يقدمها على مدار اليوم، فضلاً عن إعلانه عن متابعته لأخباره الفنية وأخبار فنانى الوطن العربى من خلال موقع الخليج 365.

يشار إلى أن آخر أعمال أحمد عبد العزيز الدرامية، مسلسل "كلبش 3" والتى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، من تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، ناصر سيف، وعدد آخر من الفنانين.



أحمد عبد العزيز فى ضيافة تليفزيون الخليج 365



أحمد عبد العزيز وأكرم القصاص



أحمد عبد العزيز والزميل عادل عبد الله



أحمد عبد العزيز والزميل كامل كامل



أحمد عبد العزيز والزميل مصطفى القصبى



أحمد عبد العزيز والزميلان جمال عبد الناصر وعادل عبد الله



أحمد عبد العزيز والزميلة إيمان حنا



أحمد عبد العزيز والزميلة سناء حسين



أحمد عبد العزيز والزميلة شروق وجدى



أحمد عبد العزيز ودندراوى الهوارى والزميلة إيمان حنا



أحمد عبد العزيز ودندراوى الهوارى



أحمد عبد العزيز وسحر طلعت



أحمد عبد العزيز وشادى أبو الحسن



أحمد عبد العزيز وعمار محسن



الفنان أحمد عبد العزيز



النجم أحمد عبد العزيز



تكريم احمد عبد العزيز من الخليج 365



جانب من الزيارة



جانب من زيارة أحمد عبد العزيز



جانب من لقاء أحمد عبد العزيز فى تليفزيون الخليج 365



مع الاستاز اكرم القصاص



مع الزميل جمال عبد الناصر



مع الزميل كامل كامل



مع الزميل محمد محسوب



مع المصور خالد كامل



مع المصور سامى وهيب



مع مينا مونتاج