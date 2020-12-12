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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد العزيز في زيارة لمقر الخليج 365.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار النجم أحمد عبد العزيز مقر مؤسسة الخليج 365، للاحتفال بمشواره الفني الذى امتد إلى أكثر من 35 عاما، وكان في استقباله الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365، وقيادات المؤسسة، وزملاء قسم الفن وباقى الأقسام في المؤسسة.
وأجاب النجم أحمد عبد العزيز عن الأسئلة التي وجهت من قسم الفن باليوم السابع بداية من مشواره الفني كما تحدث عن كواليس مسلسل "ذئاب الجبل" وعن استمراره إلى وقتنا هذا في وجدان الجميع، كما تحدث عن الأعمال التاريخية والوطنية الذى قدمها خلال مشواره الفني، وغيابه عن السينما منذ تقديمه آخر أعماله فيلم "حديد" مع النجم عمرو سعد.
وأشاد أحمد عبد العزيز بتجربة تليفزيون الخليج 365، والمادة الإخبارية التي يقدمها على مدار اليوم، فضلاً عن إعلانه عن متابعته لأخباره الفنية وأخبار فنانى الوطن العربى من خلال موقع الخليج 365.
يشار إلى أن آخر أعمال أحمد عبد العزيز الدرامية، مسلسل "كلبش 3" والتى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، من تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، ناصر سيف، وعدد آخر من الفنانين.
أحمد عبد العزيز فى ضيافة تليفزيون الخليج 365
أحمد عبد العزيز وأكرم القصاص
أحمد عبد العزيز والزميل عادل عبد الله
أحمد عبد العزيز والزميل كامل كامل
أحمد عبد العزيز والزميل مصطفى القصبى
أحمد عبد العزيز والزميلان جمال عبد الناصر وعادل عبد الله
أحمد عبد العزيز والزميلة إيمان حنا
أحمد عبد العزيز والزميلة سناء حسين
أحمد عبد العزيز والزميلة شروق وجدى
أحمد عبد العزيز ودندراوى الهوارى والزميلة إيمان حنا
أحمد عبد العزيز ودندراوى الهوارى
أحمد عبد العزيز وسحر طلعت
أحمد عبد العزيز وشادى أبو الحسن
أحمد عبد العزيز وعمار محسن
الفنان أحمد عبد العزيز
النجم أحمد عبد العزيز
تكريم احمد عبد العزيز من الخليج 365
جانب من الزيارة
جانب من زيارة أحمد عبد العزيز
جانب من لقاء أحمد عبد العزيز فى تليفزيون الخليج 365
مع الاستاز اكرم القصاص
مع الزميل جمال عبد الناصر
مع الزميل كامل كامل
مع الزميل محمد محسوب
مع المصور خالد كامل
مع المصور سامى وهيب
مع مينا مونتاج
ندوة تكريم أحمد عبد العزيز فى الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.