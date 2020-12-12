شكرا لقرائتكم خبر عن سينرجى تهنئ النجم أحمد العوضى بعيد ميلاده: واحد من مبدعي مسلسل الاختيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت شركة "سينرجى" للإنتاج الفنى النجم أحمد العوضى بعيد ميلاده الموافق اليوم 12 سبتمبر، مشيرة إلى أنه واحد من مبدعي مسلسل الاختيار الذى عرض رمضان الماضى.

وكتبت سينرجى، عبر حسابها بموقع تويتر: "النهاردة بنحتفل بعيد ميلاد نجم من نجوم الدراما والسينما في وقتنا الحالي وواحد من مبدعي مسلسل "الاختيار" النجم الموهوب "أحمد العوضي".. عيد ميلاد سعيد".



سينرجى عبر تويتر

وكانت احتفلت الفنانة ياسمين عبد العزيز بعيد ميلاد زوجها النجم أحمد العوضي، اليوم السبت، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورا رومانسية للاحتفال بعيد ميلاده، معلقة :"عيد ميلاد سعيد حبيبي".

كما شارك الفنان أحمد العوضي، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة من احتفال زوجته بعيد ميلاده، معلقا :"شكرا حبيبتي.. بحبك"، ولاقت الصور تفاعلا كبيرا بين جمهورها على السوشيال ميديا.

من ناحية أخرى، يستعد صناع مسلسل "اللى ملوش كبير" بطولة النجمين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، للتحضيرات الأولية للعمل، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، حيث قررت الشركة المنتجة بدء تصويره منتصف شهر ديسمبر المقبل على اقصى تقدير.