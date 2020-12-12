يحيى الفخرانى يقترب من انتهاء تصوير مسلسله "نجيب زاهى ذركش"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقترب النجم يحيي الفخرانى من انتهاء تصوير مسلسله الرمضانى المقبل "نجيب زاهى ذركش"، حيث انتهى من تصوير جزء كبير من دوره خلال الأحداث، بالديكور الرئيسي بالقصر الذي يقيم فيه بمدينة الإنتاج الإعلامي حيث انتهى من شهرين تصوير.
ويقدم الفخراني دورا جديدا عليه ويظهر بشكل مختلف طوال شهر رمضان المقبل، حيث يحاول الإفلات من إحدى الفتيات التي تحاول الإيقاع به في شباكها نظرًا لثروته الكبيرة التي يتمتع بها ويحاول إبعادها عن أبنائه.
ويسجل "نجيب زاهى ذركش" التعاون الخامس الذى يجمع عبد الرحيم كمال مع الفنان يحيى الفخرانى بعدما كونا ثنائيا ناحجا خلال السنوات الأخيرة فى مسلسلات "شيخ العرب همام" عام 2010، و"الخواجة عبد القادر" عام 2012، و"دهشة" عام 2014، و"ونوس" عام 2016 والذى كان آخر تعاون بينهما.
وغاب يحيى الفخرانى عن دراما رمضان فى العامين الماضيين وانشغل بعرض مسرحيته "الملك لير" فى القاهرة، والسفر لعرضها فى السعودية بموسم الرياض الترفيهى، حيث عرضت المسرحية هناك 4 ليال وحققت نجاحًا كبيرًا، إضافة إلى أنه كان يحضر لفيلم جديد يعود من خلاله للسينما بعد غياب سنوات طويلة ولكن تم تأجيله.
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