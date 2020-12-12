شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول: أحمد حلمى أكتر واحد بيضحكنى.. والأخير يرد: يارب دايما بتضحك وسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النجم أحمد حلمي رسالة إلى علي معلول، لاعب النادي الأهلي، بعدما قال الأخير خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي عبر برنامج "معكم"، إن "أحمد حلمي أكثر حد بيضحكني" وذلك ردا على سؤال المذيعة حول النجوم المفضلين له.

وشارك الفنان أحمد حلمي جمهوره ومتابعيه بمقطع الفيديو الذي ظهر فيه علي معلول مع الإعلامية منى الشاذلي، معلقا :"حبيبي يا علولو ربنا يخليك ويارب دايما بتضحك وسعيد .. وشكرا للإعلامية الجبارة مني هانم الشاذلي".

وأشاد علي معلول بالنجم أحمد حلمي، حيث وجهت الإعلامية منى الشاذلي سؤالا له خلال اللقاء التليفزيوني قائلة :"مين نجوم المفضلين"، فرد عليها قائلا :"لا.. بتفرج على ناس كتير... بتفرج على الناس كلها تقريبًا"، ثم وجهت له سؤالا آخر "مين أكتر واحد بيضحك"، فرد قائلا :"أكتر حد بيضحكني أحمد حلمي".

يشار إلى أن أحدث ظهور للفنان أحمد حلمي كان في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بصحبة زوجته النجمة منى زكي وابنته لي لي، وفي وقت سابق، شارك الفنان أحمد حلمى جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على تطبيق "تيك توك"، مقطع فيديو طريف يجمعه مع زوجته النجمة منى زكي، خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، معلقا على الفيديو: "أكشن"، وقد لاقت الفيديو تفاعلا كبيرا بين معجبيهما على السوشيال ميديا.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حلمى، فيلم "خيال مآتة، والذى عرض فى موسم عيد الأضحى الماضى، وشارك في بطولته بجانب أحمد حلمى، كل من منة شلبى، خالد الصاوي، حسن حسني، عبد الرحمن أبو زهرة، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، أنعام سالوسة، رشوان توفيق، ياسر الطوبجى.