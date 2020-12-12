شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشامي يستعيد ذكريات زمان مع فريق واما: اوعى تبطل تحلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان أحمد الشامي، على استعادة ذكرياته مع فرقته الموسيقية "واما"، بصورة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، والتي ظهروا فيها وهم في بداية مسيرتهم الفنية وكتب قائلاً: "احلي حاجة في الدنيا انك تحقق و لو جزء من اللي كنت بتحلم بيه من وأنت صغير، دايمًا كنت بقول لـ أصحابي في ابتدائي أني هعمل فرقة وأغني لما أكبر لسه في حلم شغال عليه وأحلام لسه هبدأ فيها، أوعى تبطل تحلم وتحقق مهما الحلم اتأخر".

وشارك أحمد الشامى في مسلسل "أسود فاتح"، بطولة هيفاء وهبي، وروجينا، وأحمد فهمي، ومعتصم النهار، وصبري فواز، وعمر السعيد، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وحسام الجندي، وحنان سليمان، ونانسي صلاح، وناصر سيف، ونبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

وتدور أحداث المسلسل حول سيدة أعمال تتعرض للخيانة من زوجها وتنقلب حياتها رأساً على عقب لتجد نفسها في صراع بين الغدر والخيانة، والعداء مع معظم المقربين لها، نتيجة اتهامها بالفساد والقتل، الأمر الذي يجبرها على الهرب ليبحث عنها الجميع، وتسعى للإنتقام من كل المتسببين فيما وصلت له حياتها، وحياتها التي سلبت منها، لتواجه العديد من الصدمات في مشوارها.